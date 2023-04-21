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عربي-دولي

ماذا بحث بوتين مع ولي العهد السعودي في مكالمة هاتفية؟

Lebanon 24
21-04-2023 | 07:46
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أفاد الكرملين، في بيان اليوم، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تمت مناقشة سبل توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية.

وتمت الإشارة إلى الارتياح إزاء التنسيق في إطار مجموعة "أوبك+"، التي تضم روسيا والسعودية، بحسب ما ذكره الكرملين.
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وتم التطرق إلى آفاق التعاون بين المملكة العربية السعودية ومجموعة "بريكس"، كذلك هنأ بوتين المملكة قيادة وشعبا بعيد الفطر السعيد. (روسيا اليوم)
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