مدعون فيدراليون يدرسون توجيه تهم إلى هانتر بايدن

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أفادت مصادر أميركية لشبكة nbc news بأن المدعين الفيدراليين يدرسون توجيه اتهام إلى هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، بثلاث جرائم ضريبية وتهمة تتعلق بشراء سلاح.والقرار بشأن توجيه التهم، سيتخذه المدعي الأميركي ديفيد فايس، الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب.وأفادت مصادر بأنه لا توجد مؤشرات على اتخاذ قرار نهائي. (العربية)