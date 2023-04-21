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الجيش السوداني: سيطرنا على محيط القيادة العامة

Lebanon 24
21-04-2023 | 09:11
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أعلن الجيش السوداني، يوم الجمعة، السيطرة على محيط القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، بحسب بيان على فيسبوك.

وقال الفريق محاسب حسن داؤود كبرون وهو يحتفل بين الجنود بالسيطرة على محيط القيادة العامة في فيديو على الصفحة: "نحن الآن أمام الحرس الرئاسي، ومن هذا المكان ندافع عن السودان وشعبه بدمنا وأرواحنا فداءنا للوطن".
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وأضاف"نقول للقائد العام للقوات المسحلة نحن جاهزون لضرب وقتل أي خائن وعميل وكل من يتربص بالسودان وجيش السودان... الجيش هو جيش وحدة السودان.... ولن يعيش بيناتنا خائن". (سكاي نيوز)
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