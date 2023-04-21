Advertisement

إقتصاد

العقوبات الجديدة على روسيا... هل ستُلحق الضرر بالاقتصاد العالمي؟

Lebanon 24
21-04-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1059495-638176909677520734.jpg
Doc-P-1059495-638176909677520734.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الكرملين اليوم إنه يراقب من كثب تقارير تشير إلى احتمال قيام دول غربية بفرض حظر على الصادرات إلى روسيا، وأوضح أن العقوبات الجديدة ستلحق الضرر بالاقتصاد العالمي.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، "نراقب ذلك من كثب، ونحن على علم بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفكران فعليا في فرض عقوبات جديدة .. نعتقد أن العقوبات الحالية المفروضة على روسيا والخطوات الإضافية الجديدة التي ربما تفكر فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حاليا ستلحقان أيضا بالتأكيد ضررا بالاقتصاد العالمي، وبالتالي، قد يؤدي ذلك إلى المضي بصورة أكبر باتجاه أزمة اقتصادية عالمية".
Advertisement

ونقلت "وكالة كيودو اليابانية للأنباء" عن مصادر حكومية قولها، إن دول مجموعة السبع تدرس فرض حظر شبه كامل على الصادرات إلى روسيا.

وأفادت "بلومبرغ نيوز" أمس بأن الولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا يفكرون في فرض حظر تام على معظم الصادرات إلى روسيا. وذكرت في تقرير أن مسؤولين من دول مجموعة السبع يناقشون الفكرة قبل قمة مقررة في اليابان الشهر المقبل.

وفرض الغرب حزما متتالية من العقوبات على روسيا منذ شباط 2022.

وقال بيسكوف، "علينا ألا ننسى أنه لا يوجد بلد في العالم واجه مثل هذا الكم من العقوبات وبالتالي، نتكيف ونتطور ونضع خططا طويلة الأجل، لكن نأخذ في الاعتبار أيضا المخاطر الكامنة وراء ما يفكر فيه خصومنا". (الاقتصادية)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2023-04-21
16:30 | 2023-04-21
15:30 | 2023-04-21
15:14 | 2023-04-21
15:00 | 2023-04-21
15:00 | 2023-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website