العقوبات الجديدة على روسيا... هل ستُلحق الضرر بالاقتصاد العالمي؟

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قال الكرملين اليوم إنه يراقب من كثب تقارير تشير إلى احتمال قيام دول غربية بفرض حظر على الصادرات إلى روسيا، وأوضح أن العقوبات الجديدة ستلحق الضرر بالاقتصاد العالمي.وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، "نراقب ذلك من كثب، ونحن على علم بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفكران فعليا في فرض عقوبات جديدة .. نعتقد أن العقوبات الحالية المفروضة على روسيا والخطوات الإضافية الجديدة التي ربما تفكر فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حاليا ستلحقان أيضا بالتأكيد ضررا بالاقتصاد العالمي، وبالتالي، قد يؤدي ذلك إلى المضي بصورة أكبر باتجاه أزمة اقتصادية عالمية".ونقلت "وكالة كيودو اليابانية للأنباء" عن مصادر حكومية قولها، إن دول مجموعة السبع تدرس فرض حظر شبه كامل على الصادرات إلى روسيا.وأفادت "بلومبرغ نيوز" أمس بأن الولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا يفكرون في فرض حظر تام على معظم الصادرات إلى روسيا. وذكرت في تقرير أن مسؤولين من دول مجموعة السبع يناقشون الفكرة قبل قمة مقررة في اليابان الشهر المقبل.وفرض الغرب حزما متتالية من العقوبات على روسيا منذ شباط 2022.وقال بيسكوف، "علينا ألا ننسى أنه لا يوجد بلد في العالم واجه مثل هذا الكم من العقوبات وبالتالي، نتكيف ونتطور ونضع خططا طويلة الأجل، لكن نأخذ في الاعتبار أيضا المخاطر الكامنة وراء ما يفكر فيه خصومنا". (الاقتصادية)