أردوغان يُدشّن استخراج الغاز من البحر الأسود

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دشّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استخراج الغاز الطبيعي من حقل تركي في البحر الأسود، في خطوة تقود البلاد إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.وخلال مراسم التدشين التي بثّها مباشرة التلفزيون التركي، قال أردوغان "إنها خطوة تاريخية على طريق اكتفاء البلاد ذاتيا من الطاقة".وتابع: "عند بلوغ الإنتاج الحد الأقصى فإن الغاز المستخرج من البحر الأسود سيغطي نحو 30% من حاجة تركيا السنوية". (الجزيرة)