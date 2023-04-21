فاغنر تحكم الطوق حول باخموت

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كشف مسؤول محلي موال لموسكو في دونيتسك أنه تم إحكام طوق الحصار على قوات للجيش الأوكراني في باخموت وقطع طريق الإمدادات إليها.فقد قال يان غاغين، مستشار القائم حاكم دونيتسك، إن مقاتلي مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة استطاعوا السيطرة على طريق باخموت - تشاسيف يار.وأوضح غاغين، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، أن هذا يعني أن القوات الروسية أحكمت طوق الحصار على القوات الأوكرانية الموجودة في باخموت، مشيرا إلى أن الطريق بين باخموت وتشاسيف يار هو الطريق الوحيد المتبقي لإمداد القوات الأوكرانية، ما يجعل من المستحيل الآن إمداد هذه القوات، وبالتالي فقد أحكم الحصار عليها. (سكاي نيوز)