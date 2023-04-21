Advertisement

عربي-دولي

فاغنر تحكم الطوق حول باخموت

Lebanon 24
21-04-2023 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1059500-638176917085392943.jpg
Doc-P-1059500-638176917085392943.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مسؤول محلي موال لموسكو في دونيتسك أنه تم إحكام طوق الحصار على قوات للجيش الأوكراني في باخموت وقطع طريق الإمدادات إليها.

فقد قال يان غاغين، مستشار القائم حاكم دونيتسك، إن مقاتلي مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة استطاعوا السيطرة على طريق باخموت - تشاسيف يار.
Advertisement

وأوضح غاغين، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، أن هذا يعني أن القوات الروسية أحكمت طوق الحصار على القوات الأوكرانية الموجودة في باخموت، مشيرا إلى أن الطريق بين باخموت وتشاسيف يار هو الطريق الوحيد المتبقي لإمداد القوات الأوكرانية، ما يجعل من المستحيل الآن إمداد هذه القوات، وبالتالي فقد أحكم الحصار عليها. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:00 | 2023-04-22
01:00 | 2023-04-22
00:48 | 2023-04-22
00:30 | 2023-04-22
00:15 | 2023-04-22
00:00 | 2023-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website