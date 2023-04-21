السيسي يُمازح فناناً مباشرة على الهواء خلال تقديم فقرة مع ابنته... شاهدوا الفيديو

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مازح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منى أحمد زاهر، ابنه الفنان المصري أحمد زاهر خلال تقديمها فقرة تمثيلية خلال احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء.وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية إلى الطفلة منى أحمد زاهر، ووالدها الفنان أحمد زاهر خلال احتفالية عيد الفطر المبارك مع أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، وقال: "صباح الخير يا منى كل سنة وأنتِ طيبة يا جميلة".وظهرت منى برفقة والدها الفنان أحمد زاهر خلال بداية الاحتفالية الذي قال لها: "مش المفروض تطلعي تقدميني أنتِ بتنصبي يا مني، كلتي دوري وكلامي وكل حاجة كده".فيما رد الرئيس السيسي على الفنان أحمد زاهر بعد ظهوره مع ابنته على مسرح الاحتفالية قائلًا: "يا أحمد متقولهاش كده تاني، هي مش بتنصب وكل حاجة زي الفل، ومنى زي الفل". (روسيا اليوم)