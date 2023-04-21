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عربي-دولي

الولايات المتحدة تحذر الدول الأوروبية من مراوغة روسيا للعقوبات

Lebanon 24
21-04-2023 | 13:39
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حذر أحد مسؤولي العقوبات الأميركيين الكبار، الدول الأوروبية، من الجهود الروسية للحصول على بضائع بعينها مشمولة بالعقوبات، وذلك في ظل سعي واشنطن إلى وضع حد لتحايل موسكو على العقوبات.

وسيزور بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، سويسرا وإيطاليا والنمسا وألمانيا الأسبوع المقبل، حيث سيجتمع مع مسؤولين حكوميين وسيزور مؤسسات مالية وشركات أخرى.
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وستحذر وزارة الخزانة خلال الزيارات من أن واشنطن تعتقد أن روسيا تستخدم أساليب ملتوية للحصول على بضائع من حوالي عشرة أنواع، من بينها مكونات إلكترونية وأدوات بصرية ومعدات تصنيع، بحسب وثيقة تسلمتها الدول الشريكة واطلعت عليها رويترز.

وتشمل هذه البضائع وحدات معالجة وأدوات تحكم وكاميرات تسجيل مقاطع فيديو ومولدات إشارة وغيرها من البضائع.

وتأتي زيارة نيلسون في وقت تسعى فيه واشنطن لمنع تحايل روسيا على العقوبات، وقبل زيارة تقوم بها إليزابيث روزنبرج مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية إلى قازاخستان وقرغيزستان الأسبوع المقبل. (سكاي نيوز عربية) 
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