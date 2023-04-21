17
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
19
o
جبيل
9
o
صيدا
19
o
جونية
11
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الفاتيكان: الغرب يتحمل مسؤولية زعزعة استقرار الشرق الأوسط
Lebanon 24
21-04-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد مسؤول في الفاتيكان أن الغرب يتحمل مسؤولية كبيرة في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، بسبب نزعته في نقل ثقافته للمنطقة ومطالبة شعوبها بمواءمة حياتها مع هذه الثقافة.
ووفقا لموقع "فاتيكان نيوز"، فإن هذا التصريح جاء على لسان عميد دائرة الكنائس الشرقية، المطران كلاوديو غوجيروتي، بحضور أكثر من 250 ممثلا عن الكنائس الكاثوليكية في الشرق الأوسط الحاضرين في افتتاح ندوة "متجذرون في الرجاء" التي تعقد في نيقوسيا حتى 23 نيسان الجاري وتنظمها هيئة "رواكو" المعنية بمساعدة الكنائس الشرقية.
Advertisement
وأضاف عميد دائرة الكنائس الشرقية، أنهم "ككاثوليك غربيين يعتذرون لدعمهم هذه الرؤية القصيرة النظر".
وتابع قائلا: "نحن نشيد بجهودكم البطولية لكونكم شهودا لإيماننا المشترك في المصاعب بجميع أنواعها".
وأشارت إذاعة الفاتيكان إلى أن ما يقلق المطران غوجيروتي هو شتات مسيحيّي الشرق الأوسط الناجم عن الوضع المأساوي الحالي الذي يؤثر بشكل عميق على حياتهم اليومية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إحذروا.. هذا ما يحصل للسيارات على طريق صيدا ـ الجنوب
Lebanon 24
إحذروا.. هذا ما يحصل للسيارات على طريق صيدا ـ الجنوب
04:30 | 2023-04-21
21/04/2023 04:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال وتضارب بين ممثل لبناني وقوى الأمن.. إليكم ما حصل في "النافعة"!
Lebanon 24
إشكال وتضارب بين ممثل لبناني وقوى الأمن.. إليكم ما حصل في "النافعة"!
12:05 | 2023-04-21
21/04/2023 12:05:44
Lebanon 24
Lebanon 24
جميعهم من عائلة واحدة... قتلى وجرحى في حادث سير (صور)
Lebanon 24
جميعهم من عائلة واحدة... قتلى وجرحى في حادث سير (صور)
08:23 | 2023-04-21
21/04/2023 08:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بحمالة صدر.. ابنة كارين رزق الله تُثير الجدل من جديد! (صورة)
Lebanon 24
بعد ظهورها بحمالة صدر.. ابنة كارين رزق الله تُثير الجدل من جديد! (صورة)
02:59 | 2023-04-21
21/04/2023 02:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يتدخل بسرعة... ما الذي يحصل في خلدة (فيديو)
Lebanon 24
الجيش يتدخل بسرعة... ما الذي يحصل في خلدة (فيديو)
14:45 | 2023-04-21
21/04/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:00 | 2023-04-22
"معارك الخرطوم" تنحسر.. وتبادل الاتهامات بخرق الهدنة
01:00 | 2023-04-22
عبر إتصال هاتفي.. حميدتي يناقش مع غوتيريش قضايا أزمة السودان
00:48 | 2023-04-22
أمرٌ يُكشف لأول مرة.. "إسرائيل" تتّهم "حزب الله" بـ"عملية مجدّو" وتعلن معلومة جديدة عنها!
00:30 | 2023-04-22
وسط التطورات في السودان.. رئيس أركان الجيش الأميركي يتصل بالبرهان
00:15 | 2023-04-22
3 هزّات أرضيّة شديدة تضرب مكاناً واحداً في هذه الدولة.. قوتها كبيرة جداً!
00:00 | 2023-04-22
خلاف حول قضايا دقيقة وحساسة... قانون الأسرة يفجر الخلاف في المغرب
فيديو
مقاتلة "سوخوي" روسية تعترض طائرة أميركية في سماء سوريا.. فيديو يوثق المواجهة
Lebanon 24
مقاتلة "سوخوي" روسية تعترض طائرة أميركية في سماء سوريا.. فيديو يوثق المواجهة
02:20 | 2023-04-21
22/04/2023 08:16:41
Lebanon 24
Lebanon 24
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
Lebanon 24
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
03:04 | 2023-04-19
22/04/2023 08:16:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
04:00 | 2023-04-17
22/04/2023 08:16:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact