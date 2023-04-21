سنغافورة تُعدم الأسبوع المقبل مداناً بالتواطؤ في تهريب كيلوغرام واحد من الحشيشة

يُتوقع إعدام مواطن من سنغافورة الأسبوع المقبل بعد إدانته بالتواطؤ في تهريب المخدرات في قضية تتعلق بكيلوغرام واحد من الحشيشة، على ما أفادت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الدولة الواقعة في شرق آسيا.

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وبيّن خطاب وجهته سلطات السجون في سنغافورة إلى عائلة المحكوم عليه تانغاراجو سوبيا (46 عاماً) ونشره نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي أن إعدامه سينفذ الأربعاء وشجبت منظمة العفو الدولية غير الحكومية الجمعة هذا القرار الذي وصفته بأنه "قاس جداً".

وقال ناطق باسم المكتب الاقليمي لمنظمة العفو لوكالة "فرانس برس": "اذا نفذ هذا الاعدام سيكون انتهاكا للقانون الدولي وتحديا للحركة الاحتجاجية ضد استخدام عقوبة الاعدام في سنغافورة". ولم يعد تعاطي القنب يُعدّ جريمة في دول عدة، من بينها تايلاند المجاورة.

وتضغط المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان على سنغافورة لإلغاء عقوبة الإعدام. لكنّ لدى الدولة التي تشكّل مركزاً مالياً أسيوياً أحد أقسى قوانين مكافحة المخدرات في العالم، وتعتبر أن عقوبة الإعدام رادع فاعل للاتجار بها. دينَ الرجل عام 2017 بالتواطؤ في تهريب المخدرات، في عملية تتعلق بكيلوغرام واحد من الحشيشة، وهو ضعف الكمية التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام في سنغافورة.

وحُكم عليه عام 2018 بالإعدام، وأيدت محكمة الاستئناف حكم البداية. وعاودت سنغافورة في آذار 2022 تنفيذ أحكام الإعدام شنقًا بعد توقف دام أكثر من عامين. وأُعدِم 11 شخصاً العام الفائت جميعهم من المدانين في قضايا مخدرات. ورافقت ضجة دولية إعدام أحد هؤلاء وهو ناغانثران ك.دارمالينغام الذي كان يعاني إعاقة عقلية، بحسب المدافعين عنه.



