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عربي-دولي

بريطانيا تتجهز بالقوات والطائرات لإجلاء رعاياها من السودان

Lebanon 24
21-04-2023 | 17:35
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وضعت بريطانيا قوات وطائرات في وضع الاستعداد في قاعدة عسكرية خارجية لإجلاء موظفي السفارة والمدنيين من السودان.
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