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عربي-دولي
جمع مليار ريال من التبرعات لسداد ديون مسجونين... هذا ما حصل في السعودية
Lebanon 24
22-04-2023
|
01:30
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن التبرعات الموجهة لخدمة "فُرِجت" المخصصة لتسديد ديون سجناء غير متورطين في قضايا جنائية قد وصلت إلى مليار ريال، أي ما يعادل تقريبا نحو 267 مليون دولار أميركي، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.
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وبحسب الصحيفة تعد خدمة "فرجت" من أوائل الخدمات الحكومية الإلكترونية في المملكة التي أتاحت للسعوديين والمقيمين التبرع المالي لمحكومي القضايا غير الجنائية وسداد ديونهم بخطوات سهلة وموثوقة على مدار العام عبر منصتين إلكترونيتين.
وأكدت وزارة الداخلية ما عدته نقلة نوعية في "عمليات التبرّع" تتم بكل أمان وموثوقية، مما شجع "المتبرعين على استكمال مسيرة العطاء، والإسهام في وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحسين جودة الحياة في المملكة، من خلال استفادة المواطنين والمقيمين من التبرع من جميع الجنسيات".
تجدر الإشارة إلى أن خدمة "فُرِجت" كانت قد أطلقتها وزارة الداخلية قبل خمسة أعوام، وتستهدف سجناء الحق الخاص، وفق ضوابط محددة، ومنها ألا يكون المبلغ المستحق على السجين قد استُغل في أمور غير مشروعة، وألا يكون متورطاً في قضايا جنائية.(الحرة)
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