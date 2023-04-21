هجومٌ يطال سجناً سودانياً.. الجيش يتّهم "الدعم السريع" ويحذر من أمرٍ خطير

قال الجيش السوداني إن "متمرّدي قوات الدعم السريع، هاجموا سجن الهدى (في أم درمان)، وأطلقوا سراح الكثير من النزلاء هناك".



كذلك، اتهم الجيش قوات الدعم السريع بالاستيلاء على آلاف الملابس العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة، مبدياً خشيته من أن "يستغلها المتمردون في القيام بأعمال سلب ونهب واسعة، ومحاولة إلصاق الجريمة بالقوات المسلحة".

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ووفق صفحة "سودان نيوز"، فإن هيئة الدفاع عن أحد نزلاء السجن أكدت الحادثة، موضحة أنه "بتاريخ 21 نيسان، أول أيام عيد الفطر، قامت قوة مسلحة بهجوم على سجن الهدى، واشتبكت مع شرطة السجون، وقامت بإطلاق سراح نزلاء السجن من المحكوم عليهم والمنتظرين، بمن فيهم موكلنا.. وقد قامت هذه القوة بإخلاء السجن بالتهديد باستخدام السلاح".





بدورها، نفت قوات الدعم السريع اقتحام السجن، فيما أعلنت في بيانٍ آخر استعدادها فتح جميع مطارات السودان جزئياً أمام الحركة الجوية؛ لتمكين الدول الأخرى من إجلاء مواطنيها لمغادرة البلاد بأمان.

وأضاف البيان: "تؤكد قوات الدعم السريع استعدادها التام للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة، التي تمكن الجاليات والبعثات من مغادرة البلاد بأمان"، وفق وكالة رويترز.



