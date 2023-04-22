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عربي-دولي

مسؤول بارز من "الحوثيين" يتلقى دعوة لزيارة طهران.. من هو؟

Lebanon 24
22-04-2023 | 04:00
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أعلنت جماعة "أنصارالله" (الحوثي)، مساء الجمعة، أن رئيس المجلس السياسي التابع لها، مهدي المشاط، تلقى دعوة من الرئيس الإيراني لزيارة طهران.

وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بين المشاط والرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وفق ما ذكرته قناة "المسيرة" المملوكة للحوثيين.
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وقالت القناة الحوثية؛ إن رئيس المجلس السياسي ( المشكل من الجماعة)، تلقى اتصالاً هاتفياً من "نظيره" الإيراني، إبراهيم رئيسي.

وأشارت إلى أن رئيسي عبر عن تعازيه للقيادة (الحوثية) والشعب اليمني وأسر ضحايا حادث التدافع الأليم، في إشارة إلى حادثة مقتل نحو 80 شخصاً وإصابة ما يزيد عن 200 آخرين في أثناء تسلمهم معونات مالية من أحد التجار في 28 من رمضان الفائت، في العاصمة صنعاء.

وحسب قناة المسيرة، فإن الرئيس الإيراني عبر عن أمله في إنهاء الحصار على اليمن وتوقف الحرب وعدم التدخل في الشؤون اليمنية، وتأكيده دعم طهران للشعب اليمني وحقه في تقرير المصير.

كذلك، عبر الرئيس الإيراني عن تطلعه  لزيارة اليمن والالتقاء بالقيادة والشعب اليمني، فيما وجه دعوة للمشاط لزيارة طهران، وفقاً للقناة الحوثية.

بدوره، أبدى المشاط رغبته بزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مهنئاً رئيسها على النجاحات الدبلوماسية الأخيرة، حد قوله.

ويأتي ذلك في ظل تحركات إقليمية ودولية لإنهاء الحرب في اليمن، وقد جمعت محادثات الحوثيين مع السعوديين مؤخراً بالتوازي مع جهود تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وفي آذارالماضي، اتفقت الرياض وطهران، على استئناف العلاقات الدبلوماسية، التي انقطعت بين البلدين في 2016، وعزّز تبادل السجناء بين الجانبين هذا الشهر الآمال في التوصل إلى حل للنزاع في اليمن.
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