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عربي-دولي
وسط التطورات في السودان.. رئيس أركان الجيش الأميركي يتصل بالبرهان
Lebanon 24
22-04-2023
|
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قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الجمعة، إن الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة بحث في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان سلامة الأميركيين.
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ويأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن خيارات محتملة لإخلاء سفارتها في خضم القتال الدائر في العاصمة السودانية.
وقال بيان صادر عن مكتب الجنرال ميلي: "ناقش الزعيمان سلامة الأميركيين وتطورات الوضع في السودان".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية اعتبرت أن المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تجعل من أي محاولة لإجلاء طاقم السفارة في الخرطوم عملية محفوفة بالمخاطر.
والخميس، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أنها بصدد إرسال عسكريين إلى منطقة شرق إفريقيا، تحسبا لاحتمال إجلاء طاقم سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم.
لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل قال: "بسبب الوضع الأمني غير المستقر في الخرطوم وإغلاق المطار، ليس من الآمن في الوقت الراهن أن تجري الحكومة الأميركية إجلاء منسقا".
وسعت الخارجية الأميركية إلى جمع الموظفين الأميركيين في مكان واحد في العاصمة السودانية لتوفير حماية أفضل لهم من المعارك، ولاستكمال الاستعدادات لعملية إجلاء محتملة.
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