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عربي-دولي

3 هزّات أرضيّة شديدة تضرب مكاناً واحداً في هذه الدولة.. قوتها كبيرة جداً!

Lebanon 24
22-04-2023 | 00:15
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أفاد فرع كامتشاتكا الإقليمي للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، عن تسجيل 3 هزات أرضية قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا - روسيا.

وذكر الفرع، في بيانه، أن أقوى هذه الهزات (بلغت قوتها 5.0 درجات)، وقعت في الساعة 3.22 بالتوقيت المحلي (18.22 الجمعة بتوقيت موسكو) ومركزها على بعد 69 كيلومتراً من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.
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ووقعت الهزة الثانية، التي بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، عند الساعة 5.13 (20.13 يوم الجمعة بتوقيت موسكو)، وكان مركز الزلزال في المحيط الهادئ على بعد 235 كيلومتراً من المركز الإقليمي لشبه الجزيرة.

كذلك، تمّ تسجيل الهزة الثالثة والتي بلغت قوته 4.2 درجة ، في الساعة 10.07 (1.07 بتوقيت موسكو) على بعد 199 كيلومتراً من العاصمة الإقليمية.

ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية نتيجة هذه الهزات الأرضية.
 
 

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