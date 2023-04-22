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عربي-دولي

عبر إتصال هاتفي.. حميدتي يناقش مع غوتيريش قضايا أزمة السودان

Lebanon 24
22-04-2023 | 01:00
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قال قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم السبت، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للإمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ناقشا خلاله جميع القضايا المتعلقة بالأزمة الراهنة في البلاد.
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ولفت حميدتي في تغريدة عبر "تويتر" إلى أن "ذلك يأتي في ضوء الهدنة الإنسانية، وأهمية فتح ممرات آمنة للمواطنين والمقيمين وتسهيل حركتهم من أجل الحصول على المساعدات الممكنة".
وأضاف: "أكدنا على ضرورة الالتزام بالوقف الكامل لإطلاق النار وتوفير الحماية للعاملين في الحقل الإنساني والطبي، لا سيما موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية".
وختم: "نشكر السيد غوتيريش على حرصه واهتمامه بأمن واستقرار السودان، ونتطلع إلى المزيد من جهود الأمم المتحدة ومنظماتها في الجوانب الإنسانية وتقديم المساعدات بما يخفف الآثار السلبية على شعبنا".

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