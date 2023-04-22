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عربي-دولي

إستطلاع يكشف.. هذا هو موقف الأميركيين من ترشيح بايدن وترامب لإنتخابات الرئاسة

Lebanon 24
22-04-2023 | 02:30
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أظهرت نتائج استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن معظم الأميركيين يرفضون ترشح الرئيسين الحالي جو بايدن، والسابق دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة 2024.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" بالتعاون مع مركز NORC للأبحاث، فإن 73% من الأميركيين بشكل عام و52% من الديمقراطيين لا يريدون ترشح بايدن للرئاسة في 2024.
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وعارض 70% من الأميركيين و45% من الجمهوريين ترشح دونالد ترامب للرئاسة مجدداً. وفي الوقت ذاته، وافقت أغلبية المشاركين في الاستطلاع على تأييد بايدن أو ترامب في الانتخابات المقبلة في حال ترشيح الحزبين الديمقراطي والجمهوري لكل واحد منهما.

وقال 41% من الديمقراطيين إنهم سيؤيدون بايدن في حال فوزه في الانتخابات الحزبية التمهيدية، فيما قال 40% من المستطلعين إنهم قد يؤيدونه، فيما رفض تأييده 19% من الديمقراطيين.

أما دونالد ترامب، فقال 49% من الجمهوريين أنهم سيؤيدونه بالتأكيد، و22% إنه من المحتمل أن يؤيدوه في حال فاز في الانتخابات الحزبية التمهيدية.

وجرى الاستطلاع خلال الفترة بين 13 و17 نيسان الجاري، وشمل 1230 أميركياً فوق سن الـ 18 سنة، وتقدر نسبة الخطأ بـ 3.9%.
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