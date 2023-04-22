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عربي-دولي

السبب لم يُكشف.. عطلٌ يصيب منصة غازٍ إسرائيلية في المتوسط

Lebanon 24
22-04-2023 | 05:00
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أعلنت شركة "شيفرون ميديتيرانيان" الأميركية للطاقة، عن عطل في منصة حفر حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الواقعة في البحر المتوسط مقابل السواحل الإسرائيلية من دون الكشف عن سبب العطل.

وقالت الشركة في بيان: "نتعامل حالياً مع حادث تشغيلي على منصة الحفر. وكجزء من روتين التعامل مع مثل هذه الحوادث، ولغرض حماية البيئة، تم تنشيط شعلة الحفارة. ولا يتسبب تنشيطها في حدوث مخاطر بيئية أو صحية".
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وكان كونسورتيوم الشركات المالكة لحقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز، ويضم "شيفرون" الأميركية و"نيو ميد إنرجي"، و"راتيو إنرجي" الإسرائيليتين، وافق في شباط الماضي توسيع حقل ليفياثان، الذي ينتج حاليا نحو 12 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي.

وقدر كونسورتيوم الشركات في المشروع، حجم الغاز القابل للاستخراج من حقل ليفياثان بنحو 22.9 ترليون قدم مكعب، مشيرين إلى أن الحقل أكبر مكمن للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط.
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