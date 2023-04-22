من سوريا إلى العراق.. القوات الأميركية تنقل صهاريج محمّلة بالنفط

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أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، السبت، بأن القوات الأميركية الموجودة في سوريا أخرجت خلال الساعات الماضية عشرات الصهاريج المحملة بالنفط من الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية.وقالت الوكالة إن "الاحتلال الأميركي يواصل سرقة ونهب الثروات السورية، حيث أخرج على دفعات رتلا من 34 صهريجاً محملاً بالنفط المسروق من حقول الجزيرة السورية عبر معبر المحمودية غير الشرعي، إضافة إلى 40 ناقلة أخرى مغطاة عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي العراقية".ولفتت الوكالة إلى أن القوات الأميركية كانت قامت بعملية مماثلة يوم 11 من أبريل الجاري، حيث أخرجت رتلاً مؤلفاً من 77 آلية، بينها 32 صهريجاً معبأة بالنفط من الحقول السورية، إضافة إلى 6 مدرعات عسكرية من ريف الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي باتجاه قواعده في العراق.وكانت دمشق قالت بوقت سابق، إن استمرار واشنطن بسرقة النفط السوري يمثل قرصنة ومحاولة للعودة إلى عصور الاستعمار، مؤكدة الاحتفاظ بحقها في الحصول تعويضات من الولايات المتحدة عن كل ما نهبته.