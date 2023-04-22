ميلي: 11200 جندي أوكراني تلقوا تدريبات بألمانيا

أعلن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مارك ميلي، أن نحو 11200 من أفراد الجيش الأوكراني تلقوا تدريبات أو يخضعون لها في ألمانيا.

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وقال ميلي من قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا إنه "يجري تدريب نحو 2500 جندي أوكراني الآن في ألمانيا وأكمل نحو 8800 تدريبهم وعادوا إلى بلادهم".يأتي ذلك، عقب إعلان المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في آذار الماضي أن 65 جنديا أوكرانيا أكملوا تدريبهم على أنظمة باتريوت في "فورت سيل"، أوكلاهوما، وعادوا إلى أوروبا.وتزامنا، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية في بيان أن إجمالي 14 ألف جندي أوكراني عادوا إلى أوكرانيا بعد تدريب عسكري في المملكة المتحدة. (روسيا اليوم)