دولة آسيوية ترسل أكثر من 300 جندي إلى السودان.. من هي؟

أفادت وكالة "يونهاب"، بإصدار رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، أمرا بإرسال وحدة بحرية إلى شواطئ السودان لحماية المواطنين الكوريين الجنوبيين المتواجدين هناك.

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وأوضحت الوكالة نقلا عن المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية، بأن الرئيس يون، أمر بنشر فرقة تشونغهاي البحرية لمكافحة القرصنة، في الشواطئ السودانية فورا، لحماية المواطنين الكوريين الجنوبيين.ووفقا للوكالة، تتكون الفرقة من 304 أفراد، وهي متواجدة حاليا في ميناء صلالة العماني.وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة أن طائرة عسكرية كورية جنوبية من طراز "C-130J" غادرت سيئول إلى جيبوتي أمس الجمعة، وعلى متنها 50 فردا من الطواقم الأمنية والطبية، لإجلاء المواطنين الكوريين الجنوبيين العالقين في السودان، مشيرة إلى أن إجمالي المواطنين الكوريين في السودان هو 25 شخصا.وأفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في بيانها، بأنه ستتم مراقبة الأوضاع في السودان عن كثب، وسيتم إيلاء مسألة إجلاء المواطنين الكوريين الجنوبيين الأولوية القصوى.ومن جانبها أشارت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إلى أنه تقرر رفع وتيرة التحذير من السفر إلى السودان إلى المستوى 4، وهو أعلى مستوى في نظام التحذير من السفر الحكومي. (روسيا اليوم)