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عربي-دولي

الجيش السوداني: إجلاء رعايا أميركا وبريطانيا وفرنسا والصين قريباً

Lebanon 24
22-04-2023 | 06:30
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أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم السبت، أنه سيتم تقديم المساعدة اللازمة لإجلاء الرعايا والبعثات الدبلوماسية للدول من السودان خلال الساعات القادمة، على خلفية الاشتباكات الدامية التي تعصف بالبلاد منذ السبت الماضي.
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وذكرت القوات المسلحة السودانية في بيان أن ذلك جاء عقب اتصالات بين البرهان ورؤساء عدد من الدول التي طلبت تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها من البلاد.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين ستقوم بإجلاء رعاياها جواً بطائرات نقل عسكري تتبع لقواتها المسلحة من الخرطوم و"يتوقع الشروع في ذلك فوراً".

وأضافت القوات المسلحة أنه جرى في وقت سابق إجلاء البعثة السعودية براً إلى بورتسودان ومنها جوا إلى المملكة، كما سيتم تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق بنفس الطريقة. (الحدث) 
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