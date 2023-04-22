بلدٌ عربيّ يتعرّض لـ20 هزّة أرضيّة خلال يومٍ... ماذا كُشِفَ عن قوّتها؟

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أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، أن محطات الرصد لدى المركز سجلت 20 هزة بدرجات متفاوتة أقصاها 5.5 على مقياس ريختر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأوضح المركز أن الهزات المسجلة توزعت على 11 هزة في لواء إسكندرون تراوحت قوتها بين 1.6 و3.0 على مقياس ريختر، و4 هزات في تركيا، منها واحدة على الحدود السورية التركية تراوحت قوتها بين 2.5 و 3.2 على مقياس ريختر.وأضاف المركز: إن المحطات سجلت أيضاً 4 هزات في البحر المتوسط تراوحت قوتها بين 2.1 و5.5 على مقياس ريختر، إضافة إلى هزة غرب حمص بـ30 كيلومتراً شدتها 3.2 على مقياس ريختر. (سانا)