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عربي-دولي

اليابان تتأهب لإسقاط حطام قمر تجسس ستطلقه كوريا الشمالية

Lebanon 24
22-04-2023 | 10:30
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أمر وزير الدفاع الياباني، يوم السبت قوات، بلاده بتفعيل صواريخ اعتراضية والاستعداد لإسقاط شظايا من قمر صناعي كوري شمالي قد يسقط على الأراضي اليابانية. ويجب أن يوافق رئيس الوزراء الياباني على أي أمر بإطلاق صواريخ.
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وقال زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون في وقت سابق من هذا الأسبوع إن أول قمر صناعي للتجسس العسكري سيطلق في تاريخ غير محدد.
 
وأصدر وزير الدفاع ياسوكازو هامادا، يوم السبت، تعليمات للقوات بتجهيز صواريخ باك -3 أرض - جو في جنوب غرب اليابان، بما في ذلك أوكيناوا والجزر المجاورة، في منطقة يُعتقد أنها تقع تحت مسار طيران لصاروخ كوري شمالي سيحمل القمر الصناعي.

كما أمر بنشر مدمرات مجهزة بصواريخ إس إم-3 سطح - جو في المياه الساحلية، وفقًا لبيان الوزارة. 
 
وقالت الوزارة: "نقوم بالاستعدادات اللازمة لاحتمال إصدار أمر بتدمير الصواريخ الباليستية والأشياء الأخرى".

ومن المتوقع أن تجري كوريا الشمالية المزيد من تجارب الأسلحة مع استمرار الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في تدريباتهما الجوية المشتركة في الأسبوع المقبل. (الحدث) 
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