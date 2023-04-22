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عربي-دولي

ماذا حدث في سجن "الهُدى".. وهل يمهّد لاقتحامات أكبر بسجون السودان؟

Lebanon 24
22-04-2023 | 14:00
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ذكرت "العربية"، أنّ سجن "الهُدى" تصدر واجهة الأحداث المُثيرة بالسودان، بعد اتهام الجيش السوداني لقوات الدعم السريع بالإغارة على السجن لتحرير السُجناء عنوة تحت تهديد السلاح.
 
وسارعت قوات الدعم السريع لتبرئة ساحتها ونفي الاتهام. إلا أن البعض رسم سيناريو مُغايرا، مفاده أن أحداث سجن "الهُدى"، ما هي إلا مقدمة لتهيئة المسرح لاقتحام سجن "كوبر" العتيد بالخرطوم بحري، بهدف إطلاق سراح الرئيس المخلوع عمر البشير ونائباه علي عثمان وبكري حسن صالح.
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وقال الجيش السوداني، مساء الجمعة، إن قوات الدعم السريع هاجمت سجن الهدى وأطلقت سراح عدد كبير من النزلاء، فيما نفت قوات الدعم السريع ما وصفتها "بمزاعم متداولة" على وسائل التواصل الاجتماعي عن اقتحام عناصرها لأحد السجون وإطلاق سراح السجناء. وقالت في بيان لها إنها نبهت سابقا في بيان من عمليات توزيع لزي قواتها على عناصر وصفتهم بـ"الفلول" لتنفيذ أعمال إجرامية وإلصاق التهمة في الدعم السريع.

سجن "الهُدى".. مساحة مليونية وآلاف النزلاء!
يتوسط سجن "الهُدى"، الذي يضم آلاف النزلاء، منطقة كثبان رملية نائية، ذات مناخ صحراوي شديدة القسوة، غربي مدينة أم درمان. سجن "الهُدى" ذاع صيته في الأعوام الأخيرة، ليصبح واحدا من أشهر السجون في السودان.

السلطات في السودان بدأت في رفع قواعد السجن تحت اسم "مدينة الهُدى الإصلاحية" عام 2000.

وتبلغ المساحة الكلية لسجن "الهُدى" مليونا و900 ألف متر مربع، وتضم السجن و"ثكنات الشرطة" و"المزارع". وصُمم السجن لاستيعاب 10 آلاف نزيل ترتفع إلى 15 ألف نزيل عند اكتماله. ولهذا يعتبر سجن "الهُدى" أكبر السجون بالسودان من حيث الطاقة الاستيعابية، وعلى سبيل المثال يشتكي المسؤولون بسجن "كوبر" من اكتظاظ السُجناء، حيث يضم حوالي 4 آلاف نزيل خلف جدرانه.

وافتتح سجن "الهُدى" عام 2007، وخُصص للوهلة الأولى لاستقبال نزلاء الجرائم المالية والغارمين مثال متعسري دفع الديّات وسداد الشيكات المصرفية وغيرها من المنازعات المالية، المعرفين داخل السجون في السودان باسم "يبقى لحين السداد". لاحقا أضيف لهم نزلاء جرائم الإتجار بالمخدرات.

غرف الخلوة الشرعية!
صُمم سجن "الهُدى" بمواصفات دولية، ويضم إلى جانب الزنازين، قاعة ضخمة للزيارة، ووحدة صحية، كما خُصصت غرف لـ"الخلوة الشرعية للمتزوجين".

وشهد سجن "الهُدى" العديد من الذرى الساخنة، ففي شباط الماضي تعرّضت ناقلة سُجناء لهجوم مُسلّح، وقالت المصادر حينها إن المسلحين، نصبوا كميناً مُحكماً قرب مركز الفحص الآلي للمركبات، بطريق شريان الشمال القومي. كما وقع اشتباك مسلح بين النزلاء وشرطة السجون في آذار 2020. (العربية)
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