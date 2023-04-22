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عربي-دولي

من هي الدول التي احتفلت بعيد الفطر اليوم؟

Lebanon 24
22-04-2023 | 06:33
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احتفلت دول عربية وآسيوية، اليوم السبت، بأول أيام عيد الفطر بعد أن احتفلت معظم الدول بهذه المناسبة، الجمعة.

وتعد المغرب وعُمان أبرز الدول العربية التي تحتفل، السبت، بعيد الفطر الذي يأتي بعد شهر من صيام شهر رمضان. كذلك، يعتبر، السبت، أول أيام العيد في ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وباكستان وإيران.
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كما يحتفل المسلمون الشيعة، السبت، بعيد الفطر سواء في العراق والبحرين والإمارات والسعودية ولبنان باستثناء أولئك الذين يقلدون المرجع الراحل، محمد حسين فضل الله.

وفي ليبيا، تأثر موعد العيد بالانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد بعد أن أعلنت كل حكومة من الحكومتين المتنافستين على السلطة موعدين مختلفين للعيد.

ففي شرق ليبيا، أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أن الجمعة، سيكون أول أيام عيد الفطر بعكس غرب البلاد الذي حددت فيه دار الإفتاء، السبت، موعدا للمناسبة ذاتها. (الحرة)
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