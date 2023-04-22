إرتفاع عدد مليارديرات روسيا... كم زادت ثروتهم؟

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أضاف أثرياء روسيا 152 مليار دولار إلى ثرواتهم خلال العام الماضي، وقالت فوربس روسيا إن ارتفاع أسعار الموارد الطبيعية وانتعاشها من الخسارة الهائلة للثروات التي عانوا منها بعد بدء الحرب الأوكرانية مباشرة، مدعومة بارتفاع أسعار الموارد الطبيعية.ويوجد بشكل رسمي في روسيا 110 مليارديرات في القائمة، بزيادة 22 عن العام الماضي، وفقا لإصدار فوربس الروسي، الذي قال إن إجمالي ثروتهم ارتفع إلى 505 مليارات دولار من 353 مليار دولار عند إعلان قائمة 2022.وقالت فوربس إن القائمة لم تكن لتطول لو لم يكن هناك خمسة مليارديرات هم يوري ميلنر مؤسس DST Global، ونيكولاي ستورونسكي مؤسس Revolut، وتيمو تولارف مؤسس Freedom Finance، وسيرجي دميترييف وفالنتين كيبياتكوف مؤسسا JetBrains اللذان تخليا عن جنسيتهما الروسية.وقالت فوربس، "تأثرت نتائج التصنيف العام الماضي أيضا بالتنبؤات المروعة بشأن الاقتصاد الروسي"، مضيفة أن إجمالي ثروة المليارديرات الروس كان 606 مليارات دولار في 2021 قبل بدء الحرب".وانكمش اقتصاد روسيا 2.1 في المائة خلال 2022 تحت ضغط العقوبات الغربية، لكنها تمكنت من بيع النفط والمعادن والموارد الطبيعية الأخرى للأسواق العالمية، ولا سيما إلى الصين والهند والشرق الأوسط.ورفع صندوق النقد الدولي هذا الشهر توقعاته للنمو الروسي في 2023 من 0.3 إلى 0.7 في المائة ، لكنه خفض توقعاته لـ 2024 من 2.1 إلى 1.3 في المائة، قائلا إنه يتوقع، أن يؤدي نقص العمالة ونزوح الشركات الغربية إلى الإضرار باقتصاد البلاد. (الاقتصادية)