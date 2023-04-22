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عربي-دولي

حادثة مروّعة... فتى وقف على سطح سيارة مسرعة وسقط ميتاً!

Lebanon 24
22-04-2023 | 11:00
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لقي فتى مصرعه بعد تسلقه فتحة سقف سيارة قبل أن يسقط من على السطح وتكسر رقبته في جنوب إفريقيا.

ويُظهر مقطع الفيديو المروع الذي تبلغ مدته 25 ثانية ونشره موقع "ديلي ميل" البريطاني والذي التقطه أحد الركاب في سيارة أخرى الضحية الذي صعد على سطح سيارة فولكس فاغن بولو في ديربن.
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وثق على قدميه ووجه ذراعيه إلى السماء، لكن بعد خمس ثوانٍ فقط اختل توازنه وسقط من مؤخرة السيارة حتى وفاته.

ووقع حيث توفي على الفور بعد أن تعرض لكسر في رقبته. (العربية)
 
 
 

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