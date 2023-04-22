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عربي-دولي

ميغان ماركل نجمة حفل تتويج الملك تشارلز... وكيت ميدلتون "مهمشة"

Lebanon 24
22-04-2023 | 11:00
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أفادت تقارير صحفية أن الملك تشارلز الثالث، قرر إبراز ميغان ماركل لتكون نجمة حفل تتويجه المرتقب.

وكان قصر باكينغهام قد أعلن في بيان رسمي قبل أيام أن الأمير هاري هو فقط من سيحضر حفل تتويج والده بينما ستبقى زوجته، ميغان، وطفليهما، في الولايات المتحدة.
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وعن الخطوة التي اتخذها الملك تشارلز لإشراك ميغان في الحفل بطريقة غير مباشرة، فقد تبين أنه أمر بإدراج صورة تجمعه بهاري وميغان ومجموعة من كبار أفراد العائلة ضمن برنامج التتويج الرسمي، وذلك بالرغم من ابتعاد دوق ودوقة ساسكس عن الحياة الملكية.

وكشفت بهذا الخصوص خبيرة لغة الجسد، جودي جيمس، أن ميغان ظهرت في تلك الصورة رفقة زوجها، والملك تشارلز، والملكة كاميلا، وأميري ويلز، وليام وكيت ميدلتون، وأطفالهما، وأنها كانت بمنزلة النجمة البارزة، بينما ظهرت كيت ميدلتون وكأنها "مهمشة".

ونُشِرَت الصورة الكاملة لبرنامج التتويج الرسمي قبل بضعة أيام، وأبرزت الأوقات السعيدة التي شهدت تجمع العائلة في حدائق كلارنس هاوس للاحتفال بعيد ميلاد تشارلز الـ70. (فوشيا)

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