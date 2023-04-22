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سيول قوية تجتاح هذه المدينة التركية (فيديو)

Lebanon 24
22-04-2023 | 08:27
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تسبب هطول أمطار غزيرة في فيضانات وسيول قوية في مدينة أضنة بجنوب تركيا أمس الجمعة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ومع استمرار هطول الأمطار لليوم الثاني على التوالي، تعطلت حركة المرور في الطرق الرئيسية بالمدينة، وتضررت سيارات بعض المواطنين.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط أمطار وحبات برد على المدينة، التي غمرت المياه بعض شوارعها وجرفت سيارات فيها.
 
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وقال رئيس بلدية أضنة زيدان كارالار إن المدينة شهدت هطول أمطار "مفاجئا وغير متوقع"، وأضاف أنه لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا. (روسيا اليوم)
 
 
 
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