الناس شعروا بها... هزّة أرضيّة ضربت اليونان وهذه قوّتها

قال مختبر رصد الزلازل التابع لجامعة أثينا، إن هزة أرضيّة قوتها 4.5 على مقياس ريختر وقعت في اليونان، وكان مركزها جزيرة إيبويا، على بعد 52 كيلومترا من أثينا، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأفادت "سبوتنيك"، أن الناس في أثينا شعروا بالهزة. (سبوتنيك)