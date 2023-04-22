الرقم كبير.. إليكم الحصيلة الجديدة لضحايا زلزال كهرمان مرعش

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السبت، إن سلطات بلاده سجلت أكثر من 50000 شخص في عداد قتلى الزلزال الذي وقع يوم 6 شباط في تركيا.



وأشار الوزير في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك" إلى أن "عدد قتلى زلزال كهرمان مرعش وصل إلى 50783". (روسيا اليوم)

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