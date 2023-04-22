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عربي-دولي

الرقم كبير.. إليكم الحصيلة الجديدة لضحايا زلزال كهرمان مرعش

Lebanon 24
22-04-2023 | 09:03
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قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السبت، إن سلطات بلاده سجلت أكثر من 50000 شخص في عداد قتلى الزلزال الذي وقع يوم 6 شباط في تركيا.

وأشار الوزير في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك" إلى أن "عدد قتلى زلزال كهرمان مرعش وصل إلى 50783". (روسيا اليوم) 
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