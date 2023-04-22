روسيا تعلن طرد أكثر من 20 دبلوماسياً ألمانياً

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد "أكثر من 20" دبلوماسياً ألمانياً، كردّ انتقامي على إجراء مماثل اتخذته برلين، ولكن ألمانيا لم تؤكّده.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا لقناة "زفيزدا" الحكومية، إنّه تمّ طرد "أكثر من 20" دبلوماسياً ألمانياً من روسيا.ورداً على سؤال لوكالة "فرانس برس"، لم تؤكد برلين طرد دبلوماسيين روساً، مشيرة فقط إلى أنها كانت "على اتصال" بموسكو "في الأسابيع الأخيرة بشأن قضايا تتعلّق بالموظفين".