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عربي-دولي

الفلبين تبلغ الصين قلقها إزاء التوتر في المياه المحيطة بتايوان

Lebanon 24
22-04-2023 | 12:30
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أعرب وزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو عن قلقه لنظيره الصيني تشين جانج، إزاء تصاعد التوتر في المياه المحيطة بتايوان، على ما أفادت مانيلا، السبت.

والتقى مانالو تشين في مانيلا، بينما يسعى بلداهما إلى تعميق العلاقات الاقتصادية، بالإضافة إلى إدارة نزاعهما في بحر الصين الجنوبي، على ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الفلبينية صدر بعد المحادثات.
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وأضاف البيان "أعاد الوزير مانالو تأكيد التزام الفلبين سياسة الصين الواحدة فيما أعرب في الوقت نفسه عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة عبر مضيق تايوان".
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