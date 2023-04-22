تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور تسع ساعات الأحد

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قالت وكالة ترايبيكا للشحن إن حركة السفن في مضيق البوسفور ستتوقف الأحد، لمرور سفينة تابعة للقوات البحرية التركية.ويجري تفتيش السفن التي تحمل الحبوب من عدة موانئ أوكرانية في البحر الأسود قبل دخولها مضيق البوسفور وذلك في إطار اتفاق بين أوكرانيا وروسيا توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.وقالت روسيا إن تمديد الاتفاق بعد انتهائه في 18 مايو متوقف على رفع الغرب قيوداً تقول إنها تعرقل صادراتها الزراعية.