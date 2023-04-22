Advertisement

عربي-دولي

تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور تسع ساعات الأحد

Lebanon 24
22-04-2023 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1059819-638177877090773548.jpg
Doc-P-1059819-638177877090773548.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وكالة ترايبيكا للشحن إن حركة السفن في مضيق البوسفور ستتوقف الأحد، لمرور سفينة تابعة للقوات البحرية التركية.

ويجري تفتيش السفن التي تحمل الحبوب من عدة موانئ أوكرانية في البحر الأسود قبل دخولها مضيق البوسفور وذلك في إطار اتفاق بين أوكرانيا وروسيا توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.
Advertisement

وقالت روسيا إن تمديد الاتفاق بعد انتهائه في 18 مايو متوقف على رفع الغرب قيوداً تقول إنها تعرقل صادراتها الزراعية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2023-04-22
16:56 | 2023-04-22
16:51 | 2023-04-22
16:30 | 2023-04-22
16:15 | 2023-04-22
16:00 | 2023-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website