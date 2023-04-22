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عربي-دولي

إيران والسعودية تتطلعان لإطلاق رحلات العمرة المفردة

Lebanon 24
22-04-2023 | 13:30
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أفاد مسؤول إيراني بأن إيران والسعودية تتطلعان لإطلاق رحلات العمرة المفردة.

وقال ممثل المرشد في أمور الحج بإيران، عبد الفتاح نواب، إن تسيير رحلات العمرة المفردة بحاجة إلى مفاوضات بين السلطات الإيرانية والسعودية.
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وصرح بأن المسؤولين في البلدين يتطلعون إلى تسيير رحلات حج العمرة.

وأفاد بأنه ووفقا للسياق الحالي، يجب أن تبدأ السفارة والقنصلية الإيرانية في السعودية نشاطها قبل انطلاق موسم الحج.

المصدر: موقع "نور نيوز" الإيراني
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