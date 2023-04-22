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الآلاف يتظاهرون أمام البرلمان البريطاني بسبب تغيّر المناخ

Lebanon 24
22-04-2023 | 16:30
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توجه آلاف المتظاهرين إلى البرلمان البريطاني، في إطار حملة تستمر 4 أيام تهدف إلى "تسليط الضوء على إخفاقات الحكومة المتعلقة بالبيئة".

وركزت التظاهرة على البيئة، والتنوع البيئي، وانطلقت من "وستمنستر آبي" بمشاركة عدد كبير من الأطفال الذين ارتدوا ملابس ووضعوا أقنعة ترمز لحيوانات.
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وأطلقت مجموعة "Extinction Rebellion" البيئية (XR) الحدث، الجمعة، ووعدت باضطرابات والابتعاد عن قطع الطرقات التي باتت تعرف بها.

وتقول المجموعة إن الآلاف احتجوا أمام الدوائر الحكومية في لندن لـ"تسليط الضوء على الإخفاقات البيئية والاجتماعية فيها جميعاً".

وتسببت المجموعة في السنوات الأخيرة، باضطرابات كبيرة طالت الطرقات، والمطارات، وشبكات النقل العام، في إطار تظاهرات احتجاج على تغير المناخ.
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