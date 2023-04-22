مطار برلين يلغي جميع رحلات المغادرة الاثنين بسبب إضراب

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دعت نقابة فيردي الألمانية إلى إضراب ليوم واحد، الاثنين المقبل، بين موظفي الأمن بمطار برلين في إطار نزاع دائر حول الأجور، مما دفع المطار إلى إلغاء جميع رحلات المغادرة في ذلك اليوم.وقالت النقابة إن من المقرر أن يبدأ الإضراب صباحاً بالتوقيت المحلي يوم الاثنين وينتهي في منتصف الليل.وشهدت ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام بعضاً من أكثر الإضرابات تعطيلاً للأعمال منذ عقود إذ تضغط النقابات من أجل رفع الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.ويأتي الإضراب المزمع عقب إضرابات في أربعة مطارات ألمانية أخرى، وهي دوسلدورف وهامبورج وكولون-بون وشتوتجارت، يومي الخميس الجمعة حينما أُلغيت أكثر من 700 رحلة مغادرة.