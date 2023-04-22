Advertisement

عربي-دولي

روسيا تعلن طرد "عدد كبير" من الديبلوماسيين الألمان

Lebanon 24
22-04-2023 | 15:29
A-
A+
Doc-P-1059847-638177994780044114.jpg
Doc-P-1059847-638177994780044114.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، طرد "أكثر من 20" دبلوماسياً ألمانياً، كردّ انتقامي على إجراء مماثل اتخذته برلين، ولكن ألمانيا لم تؤكّده.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا لمحطة "زفيزدا" التلفزيونية الحكومية، إنّه تمّ طرد "أكثر من 20" دبلوماسياً ألمانياً من روسيا.
Advertisement

وكانت وزارة الخارجية الروسية نشرت بياناً في وقت سابق السبت، أعلنت فيه عن "إجراءات انتقامية" في أعقاب "الطرد الجماعي الجديد" لدبلوماسيين روس من ألمانيا.

وقالت وزارة الخارجية "ندين بشدّة تصرّفات برلين هذه، التي تستمرّ في تدمير.. النطاق الكامل للعلاقات الروسية الألمانية، بما في ذلك بعدها الدبلوماسي".

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، قالت وزارة الخارجية الألمانية إنّها "أخذت علماً بتصريحات" زاخاروفا.

وأضافت أنّ "الحكومة الفدرالية والجانب الروسي كانا على اتصال في الأسابيع الأخيرة بشأن قضايا تتعلّق بالموظفين في ممثليات كلّ منهما في الخارج"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأشارت موسكو في بيانها إلى أنّها "أخطرت رسمياً" في الخامس من نيسلن السفير الألماني جيزا أندرياس فون غير، قرارها "خفض عدد موظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية بشكل كبير" في روسيا.

بعدما كانت شريكاً اقتصادياً وثيقاً لروسيا قبل إطلاق العمليات العسكرية في أوكرانيا، ابتعدت ألمانيا عن موسكو، ودعمت كييف مالياً وعسكرياً في الصراع.

في نهاية يناير الماضي، وافقت برلين على إرسال عدد كبير من دباباتها من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا، في ما شكّل نقطة تحوّل في الدعم العسكري الغربي لكييف.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2023-04-22
16:56 | 2023-04-22
16:51 | 2023-04-22
16:30 | 2023-04-22
16:15 | 2023-04-22
16:00 | 2023-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website