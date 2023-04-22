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عربي-دولي

وصول 91 سعودياً ورعايا 12 دولة من السودان إلى جدة

Lebanon 24
22-04-2023 | 16:15
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وصل 91 مواطناً سعودياً ونحو 66 شخصاً من رعايا 12 دولة تم نقلهم بحراً من بورتسودان إلى جدة، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أنه إنفاذاً لتوجيهات القيادة، وصل مواطنو المملكة الذين تم إجلاؤهم من السودان وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، مضيفة أن الرعايا الأجانب يمثلون 12 جنسية، هي «الكويت، وقطر، والإمارات، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو»، حيث عملت الرياض على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لهم؛ تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.
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واستقبل المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، الدفعة الأولى من المواطنين والرعايا الأجانب لدى وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في الأسطول الغربي بجدة، على متن سفينة «جلالة الملك الجبيل»، مؤكداً أن القيادة تعمل دائماً على راحة المواطنين السعوديين في الخارج.
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