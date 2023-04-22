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عربي-دولي

قرار من زيلينسكي.. أسماء ممنوعة وشرط جديد للجنسية

Lebanon 24
22-04-2023 | 16:51
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وقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قانونين يقضيان بتعزيز الهوية المحلية للبلاد، من خلال منع إطلاق أسماء روسية على الأماكن، فضلا عن جعل الحديث باللغة الأوكرانية شرطا من شروط الحصول على الجنسية.
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وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن أوكرانيا لجأت إلى هذه الخطوة في إطار مساع للحد من الثقافة الروسية بالبلاد، ردا على العمليات العسكرية التي أطلقتها موسكو في فبراير 2022.

وكانت السلطات الأوكرانية قد غيرت بالفعل أسماء الكثير من الشوارع في البلاد بسبب خلفيتها الروسية مثل كاثرين العظمى التي كانت امبراطورة مرموقة في تاريخ روسيا.

وذهب مسؤولون أوكرانيون إلى حد وصف هذه الجهود بـ"التخلص من الاستعمار" والابتعاد عن روسيا.

ويقول متابعون إن إزالة الأسماء الروسية من الأماكن العامة أمر يحصل في أوكرانيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد تحدث مرارا عما اعتبره "اضطهادا" واستهدافا لمن يتحدثون الروسية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت موسكو ضم أربع مناطق أوكرانية، إلى الاتحاد الروسي.
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