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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة سواحل إندونيسيا

Lebanon 24
22-04-2023 | 16:56
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أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، السبت، بأن زلزالاً بقوة 6.2 درجة ضرب قبالة سواحل إندونيسيا.

وأضاف أن مركز الزلزال وقع في بحر باندا على عمق 20 كيلومتراً، وعلى مسافة 346 كيلومتراً جنوب غربي مدينة أمبون، ولم ترد أي معلومات عن احتمال وقوع تسونامي نتيجة لذلك.
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