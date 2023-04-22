آخر تطورات السودان.. اشتباكات متقطعة في الخرطوم وعمليات إجلاء رعايا ودبلوماسيين عرب وأجانب

بالرغم من ان هدنة العيد في السودان التي اتفق عليها من أجل السماح للمواطنين بالوصول إلى مناطق آمنة وزيارة عائلاتهم خلال الفطر مستمرة لليوم الثالث، الا انها اخترقت مجدداً.



فقد سمعت صباح اليوم الأحد اشتباكات متقطعة في العاصمة الخرطوم بين الجيش والدعم السريع، بعدما انطلقت المواجهات العسكرية العنيفة بين الطرفين في 15 نيسان الجاري.

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وشهدت الخرطوم مساء أمس السبت وذلك بعد معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.



وقال مراسل "الجزيرة" في السودان إن المعارك احتدمت طوال يوم السبت بين الجيش وقوات الدعم السريع بمحيط القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش.



من جهتها، قالت نقابة الأطباء السودانية إن الضغط لإجلاء الرعايا الأجانب يدل على فشل مطالب وقف إطلاق النار واستمرار النزاع المسلح.



وناشدت النقابة المجتمع الدولي الضغط على طرفي النزاع لفتح ممرات آمنة لنقل الجرحى والجثث، ووقف "الصراع الدموي" للتمكن من حماية المدنيين وتقديم الدعم الضروري



هذا واتهم الجيش السوداني، مساء أمس السبت قوات الدعم السريع بمواصلة "انتهاكات الهدنة". وقال في بيان: "تواصلت خلال اليوم انتهاكات المتمردين للهدنة المعلنة، وتتمثل باستمرار أعمال القناصة من على البنايات المطلة على محيط القيادة العامة ومناطق متفرقة بجنوب الخرطوم والخرطوم بحري".



الجيش السوداني أضاف أن الانتهاكات تمثلت أيضاً بـ"القصف العشوائي بالهاون وسقوط المقذوفات على مناطق سكنية مجاورة، مما أحدث إصابات بين بعض المواطنين". وتابع أن قوات الدعم السريع شنت هجوماً على مدينة جياد الصناعية بولاية الجزيرة (وسط)، وتصدت لها قوات الجيش وطردت المتمردين.



وأكد الجيش السوداني أن قواته "ستستمر في التصدي لهذه الانتهاكات والتعامل معها بالأسلوب المناسب حسب الموقف". ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع على ما ذكره الجيش السوداني.

إجلاء رعايا ودبلوماسيين عرب وأجانب

إلى ذلك أعلنت قوات الدعم السريع أنها نسقت مع بعثة القوات الأميركية المكونة من 6 طائرات، فجر اليوم الأحد، بغرض إجلاء الدبلوماسيين الأميركيين وأسرهم من السودان.



وقالت قوات الدعم السريع في بيان إن العملية تتم بعد ترتيبات سبقت الإجلاء، مؤكدة "تعاونها الكامل مع البعثات الدبلوماسية كافة ووقوفها إلى جانبهم وتقديم سبل الحماية اللازمة لضمان عودتهم إلى بلدانهم آمنين".



وكشفت مصادر صحفية أميركية أن ما يقرب من 70 أميركيا أجلوا من الخرطوم، فجر الأحد.



وكان شهود عيان رصدوا حركة "غير اعتيادية" لطائرات مروحية جنوبي الخرطوم باتجاه مقر السفارة الأميركية، ليل السبت، وفق ما قالوا لـ"سكاي نيوز عربية".



أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، صباح اليوم الأحد، أنها أوقفت موقتا العمليات في السفارة الأميركية في الخرطوم، وذلك بعد إجلاء جميع الدبلوماسيين الأميركيين وعائلاتهم بأمان.





وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، صباح الأحد، إجلاء دبلوماسيي بلاده من السودان، ووجه الشكر إلى 3 دول ساعدت الولايات المتحدة على تحقيق هذا الهدف.



وقال بايدن في بيان: "بناء على أوامر مني، نفذ الجيش الأميركي عملية لإخراج أفراد الحكومة الأميركية من الخرطوم".



وتابع: "أنا فخور بالالتزام الاستثنائي لموظفي سفارتنا، الذين أدوا واجباتهم بشجاعة واحتراف وجسدوا صداقة الولايات المتحدة واتصالها مع شعب السودان. أنا ممتن للمهارة التي لا مثيل لها لأفراد خدمتنا الذين نجحوا في نقلهم إلى بر الأمان".





من جهتها، تعتزم بريطانيا إجلاء موظفي سفارتها في السودان "في أقرب وقت ممكن" بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، في أعقاب الهجمات المتزايدة على البعثات الدبلوماسية، وفقا لمصدر بالحكومة البريطانية.



ولكن مصدرا بالحكومة البريطانية قال إن أي إجلاء سيكون "محدودا للغاية"، وسيركز على العدد القليل من موظفي الخدمة المدنية البريطانيين المتمركزين في العاصمة الخرطوم.



العراق يجلي مواطنيه

في حين أعلن العراق، أمس السبت، نجاح إجلاء دبلوماسييه من مبنى سفارته في العاصمة السودانية الخرطوم. وقال متحدث وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية: "تم نجاح إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة في الخرطوم بعملية نوعية"، دون مزيد من التفاصيل.



السعودية تجلي رعاياها

بدورها، أعلنت الخارجية السعودية في بيان، تنفيذها "عملية إجلاء من السودان شملت 91 سعودياً، و66 أجنبياً من 12 دولة، بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون".



وذكرت الخارجية السعودية، في بيان، أنه إنفاذاً لتوجيهات القيادة، وصل مواطنو المملكة الذين تم إجلاؤهم من السودان وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، مضيفة أن الرعايا الأجانب يمثلون 12 جنسية، هي الكويت، وقطر، والإمارات، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو، حيث عملت الرياض على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لهم؛ تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.



تركيا تنوي إجلاء مواطنيها

من جهتها، أعلنت السفارة التركية لدى الخرطوم، أنها ستجلي اليوم الأحد مواطنيها الراغبين في مغادرة السودان، على خلفية الاشتباكات العسكرية بالبلاد. وقالت السفارة في بيان السبت، إنها ستجلي مواطنيها الأحد براً إلى بلد ثالث؛ تمهيداً لإعادتهم إلى تركيا.



لبنان يتجهز لإجلاء مواطنيه

من جهته أعلن لبنان، أمس السبت، بدء "اتصالات دبلوماسية" لترتيب عملية إجلاء رعاياه من السودان البالغ عددهم نحو 250 شخصاً. وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنها تتابع "اتصالاتها الدبلوماسية لترتيب عملية الإجلاء بالتنسيق والتعاون مع أبناء الجالية اللبنانية والهيئة العليا للإغاثة، دون مزيد تفاصيل.(وكالات)





