بفارق ساعات.. زلزالان يهزان اندونيسيا

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أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالين أحدهما بقوة 6.1 درجة والآخر قوته 5.8 درجة هزا منطقة كيبولاوان باتو في إندونيسيا، في وقت متأخر من يوم أمس السبت.وقال المركز إن الزلزال الأول وقع على عمق 43 كيلومترا، بينما الثاني على عمق 40 كيلومترا، وكان الفارق بينهما بضع ساعات.(سكاي نيوز)