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عربي-دولي
تكلفته 160 مليون دولار.. جندي روسي حطم نظام "إس-400" بإلقائه في حفرة!
Lebanon 24
23-04-2023
|
01:00
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كشفت مجلة "نيوزويك" الأميركية نقلا عن تقارير إعلامية روسية، أن جنديا مخمورا (33 عاما) رمى نظام دفاع جوي من طراز "إس-400" تبلغ تكلفته 160 مليون دولار في حفرة يوم الخميس الماضي وحطمه.
ونقلت المجلة -في تقرير لها عن قنوات تليغرام الروسية- أن النظام الصاروخي تحطم وانقلب في حفرة بجوار طريق سريع بمنطقة تولا (في الجزء الأوربي من روسيا، غرب البلاد) عقب فقدان جندي السيطرة على جرار مزود بمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات.
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لم يتم تفعيل الذخيرة
ونسبت إلى قناة بازا للتليغرام الروسية قولها إن الجرار سقط فوق الصواريخ مباشرة، ولكن لحسن الحظ لم يتم تفعيل الذخيرة، وإن الجندي كسر ذراعه.
ونشر أنطون غيراشينكو مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني لقطات من المشهد -عبر حسابه على تويتر- وكتب: "سقط نظام صواريخ إس-400 في حفرة على طريق سريع قرب تولا. حدث هذا في الصباح ولا يزال الجرار ممددا هناك".
يُذكر أن إس-400 هو نظام صاروخي أرض-جو متحرك صممته روسيا، وهو قادر على الاشتباك مع الطائرات والمسيرات وصواريخ كروز، وقال مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأميركي "سي إس آي إس" (CSIS) إن هذا النظام لديه قدرة دفاع صاروخي باليستي.
ووفقا للمركز، فإن روسيا بدأت في تطوير هذا النظام عام 1993، وهو نظام يستخدم في الغالب سلسلة صواريخ "إن-648" (N-648) مما يسمح له بضرب أهداف جوية على مدى يصل إلى 250 كيلومترا، وهو قادر على اعتراض الصواريخ الباليستية عبر نصف دائرة قطرها 60 كيلومترا.(الجزيرة)
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