يطعمونهم أحياء للنمور.. طرق وحشية لجأ إليها أبناء بارون المخدرات "إل تشابو" للتخلص من أعدائهم

Advertisement

كشفت صحيفة The Times البريطانية في تقرير نشرته، يوم الجمعة الماضي ان ابناء رئيس عصابة المخدرات الشهير خواكين "إل تشابو" غوزمان قد قتلوا أعداء لهم بإطعامهم للنمور أحياء، وفقاً للائحة اتهام صادرة عن وزارة العدل الأميركية. ووُجهت لأبناء إل تشابو كذلك تهم خطف وتعذيب وقتل ضحاياهم أثناء إشرافهم على أكبر عملية تهريب للفنتانيل في العالم.ففي إحدى هذه الحوادث المروعة التي تفصلها لائحة الاتهام المكونة من 65 صفحة، كان اثنان من أبناء تشابو، خيسوس ألفريدو غوزمان سالازار وإيفان أرشيفالدو غوزمان سالازار، يشرفان على استجواب ضابط مكسيكي نحو ساعتين على يد مجموعة من القتلة يعرفون باسم الـ"نينيس".طرق تعذيب وحشية على يد أبناء إل تشابوعُذِّب الضحية بوضع فلفل حار على جروحه المفتوحة وفي أنفه. وفي النهاية قُتل برصاص إيفان، وألقيت جثته بالقرب من فندق قبالة الطريق السريع. وتعرض ضحايا آخرون، منهم مهربون منافسون، للصعق بالكهرباء أو الإيهام بالغرق في مزرعة إيفان في نافولاتو، بالقرب من الساحل الغربي المكسيكي.وتقول الوثيقة إنه "فور الحصول على معلومات من هؤلاء الأسرى، عادة من خلال التعذيب، يُقتلون -إما على يد أفراد عائلة تشابو أنفسهم أو بتوجيه منهم- وتلقى جثثهم في أنحاء المنطقة".جاء في لائحة الاتهام: "في الوقت الذي قُتل فيه كثير من هؤلاء الضحايا رمياً بالرصاص، كان آخرون يُطعمون للنمور، التي يربيها إيفان أركيفالدو غوزمان سلازار، وخيسوس ألفريدو غوزمان سلازار، المدعى عليها، في مزارعهما".كما ورد اسم ابنين آخرين من أبناء تشابو، هما أوفيديو غوزمان لوبيز وخواكين غوزمان لوبيز، في لوائح اتهام كُشف عنها الأسبوع الماضي بعد تحقيق في تهريب الفنتانيل. ومن الأربعة أبناء، أُلقي القبض على أوفيديو فقط. وكان قُبض عليه في كانون الثاني ولا يزال رهن الاحتجاز في المكسيك في انتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.الفنتانيل سبب للوفاة بين الأميركيينيُشار إلى أن الفنتانيل أصبح السبب الرئيسي للوفاة بين الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً، حيث يموت ما يقدر بنحو 196 شخصاً كل يوم جرّاء الجرعات الزائدة. والجزء الأكبر من إمدادات هذا المخدر يأتي من المكسيك، حيث تصنع العصابات هذه المخدرات باستخدام مواد كيميائية تُشحن من الخارج، ومن الصين تحديداً. ومن بين الذين وردت أسماؤهم في الاتهامات وسطاء في الصين متهمون بتهريب هذه المواد الكيماوية.ويعتبر إل تشابو أحد أقوى مهربي المخدرات في العالم. واشتهر بفراره من سجن مكسيكي عام 2015 قبل أن يُلقى القبض عليه ويسلّم إلى الولايات المتحدة عام 2017. وهو الآن يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة.(عربي بوست)