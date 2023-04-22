في تركيا.. مُرشح رئاسيّ يتعهد بإعادة السوريين إلى بلدهم ولو بالقوّة!

تعهّد أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة التي تشهدها تركيا في 14 أيار المقبل، بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم طوعاً أو "بالقوة إنْ لزم الأمر"، خلال عام واحد.

وقال سنان أوغان، المرشح عن تحالف "أتا" اليميني، الذي يضم أحزاب "النصر"، و"العدالة، و"بلدي": "سنعيد السوريين إلى بلدهم إما طواعية وإما بالقوة إذا لزم الأمر وبشكل قانوني أيضاً"، مضيفاً أن الرئيس رجب طيب إردوغان وأنصاره "يصنعون أدبيات متعلقة بالمستضعفين، ويتحدثون عنها طول الوقت، في حين يتعهد المرشح الرئاسي للمعارضة السيد كمال كليتشدار أوغلو بإرسال السوريين إلى بلدهم بشكل طوعي... إلا أن سنان أوغان وتحالف (أتا) يعتزمان إرسال السوريين إلى بلدهم بالقوة إذا لزم الأمر خلال عام واحد".

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ويسعى أوغان لكسب تأييد الناخبين في معركة الرئاسة، مستنداً إلى دعم حزب "النصر"، برئاسة أوميت أوزداغ، الذي يتبنى نهجاً عنصرياً تجاه السوريين. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نسبة الأصوات، التي قد يحصل عليها في الانتخابات الرئاسية، لن تزيد على 2 في المائة.

وقال أوغان، في مقابلة تلفزيونية (السبت): "إذا لزم الأمر، سنجبرهم على العودة بالقوة وبشكل قانوني أيضاً"، مفسراً: "عندما يتم القبض على تركي هارب في ألمانيا، هل يسألونه: من فضلك هل يمكنك العودة إلى بلدك؟ أما في تركيا فالمستشفى مجاني للسوريين، ومكتب البريد مجاني، لكن الشيء نفسه لا ينطبق على المهاجرين الأفغان أو التركمان... لماذا لدينا لاجئون من كل مكان؟ اللاجئون مكانهم المخيمات".

وتابع: "الحرب انتهت في سوريا، فلماذا يواصل السوريون البقاء في تركيا...؟ تحالف (أتا) وسنان أوغان يؤكدان لكم أنهما سيرسلان السوريين إلى بلادهم خلال عام واحد، إن لم يكن طواعية فسيكون بالقوة إذا لزم الأمر، وفي إطار القانون أيضاً".