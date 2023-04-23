قال موقع "واي نت" الإسرائيلي، إن دائرة "مكافحة الإرهاب" للشؤون الاقتصادية التابعة لمكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، صادرت أموالاً تصل لأكثر من نصف مليون شيقل من العملات الرقمية تابعة لحركة "حماس".

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وأكد الموقع، أنه تم الاستيلاء على أكثر من 80 حساباً رقمياً لشركات صرافة تعمل لخدمة حركة "حماس" في قطاع غزة، منها "شركة التضامن"، و"شركة الوفاق" وغيرهما، وتتهمها إسرائيل، بأنها "تقوم بغسل أموال وتحويلها لصالح حركة حماس في قطاع غزة".

وعلى رغم أن المبلغ المصادر ليس كبيراً، لكنه يشير إلى توسيع الحرب الاقتصادية، على مؤسسات الصرافة، بما في ذلك في دول متفرقة لها علاقات بصرافين مرتبطين بحركة "حماس" في غزة.

وقال الموقع، إن الأموال المصادرة "تم تحويلها إلى الخزينة الإسرائيلية" بعد الاستيلاء عليها... وهذه ليست أول مرة، تصادر فيها إسرائيل عملات رقمية تقول إنها تخص "حماس"، إذ في العام الماضي الذي قبله، صادرت إسرائيل عملات رقمية تساوي ملايين الشياقل، تعود ملكيتها للحركة في قطاع غزة.

وفي الأعوام القليلة الماضية، زادت أجهزة الأمن الإسرائيلية مراقبة طرق وتحويل الأموال، التي تأتي معظمها من إيران عبر لبنان و"حزب الله"، إلى غزة، عبر صرافين يتبعون للأذرع العسكرية للفصائل. كذلك، يتم تهريب بعض الأموال عبر المعابر إلى الضفة الغربية، التي تستخدم الفصائل الفلسطينية فيها نشاطات مدنية مثل الأعمال الخيرية والدراسات وغيرها.

ويعمل قسم الاستخبارات في الجيش، على ملاحقة ورصد عمل الصرافين الفلسطينيين في الضفة والقدس وقطاع غزة، ويقول إن بعض التحويلات المالية لـ"حماس" تتم بشكل إنساني ومادي، وجزء آخر كتحويلات بنكية عادية من بنك لآخر، متهماً الحركة "بأنها تحاول تهريب الأموال بطرق سرية يصعب الوصول إليها، وتعمل على توزيع تلك الأموال بقدر الإمكان، وليس من خلال مكتب مركزي لها".

وخلال هذه الحرب، أغلقت إسرائيل حسابات وصادرت أموالاً في بنوك الضفة، كما قتلت صرافاً في غزة وصادرت أموالاً كثيرة.

وتعاني "حماس" في الضفة وغزة، من أزمة مالية منذ أعوام طويلة، أدت إلى تقليصات كبيرة في موازنات ورواتب داخل الحركة.

إلى ذلك، يفرض الجيش الإسرائيلي إغلاقاً كاملاً على الضفة الغربية، ويغلق جميع المعابر مع قطاع غزة يوم الاثنين وحتى فجر الخميس، في ذكرى "الاستقلال".

ومن المقرر أن يبدأ الإغلاق يوم غد الإثنين الساعة 5 مساءً ويستمر حتى الأربعاء 26 نيسان الساعة 11:59 مساءً، وقال الجيش الإسرائيلي، إن المعابر الحدودية للفلسطينيين، ستفتح بعد ذلك، "رهناً بتقييم الوضع".

كما قال، إنه سيتم استثناء الحالات الإنسانية وغيرها من الحالات المعلقة من الإغلاق، ولكنها ستتطلب موافقة مسؤول الاتصال مع الفلسطينيين في وزارة الدفاع، المعروف باسم "منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي".

وهذه الإغلاقات هي ممارسة معتادة خلال الأعياد اليهودية، ويقول الجيش الإسرائيلي، إنها إجراءات "وقائية ضد الهجمات في فترات التوتر المتزايد". ويمس إغلاق المعابر بنحو 130 ألف فلسطيني من الضفة الغربية يعملون بشكل قانوني في إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية كل يوم، معظمهم في أعمال البناء والصيانة، ونحو 17 ألف فلسطيني آخر من قطاع غزة، يحملون تصاريح عمل في إسرائيل.

وفيما يحظر على الفلسطينيين الوصول إلى إسرائيل، يسمح للإسرائيليين بالتنقل بين الضفة الغربية وإسرائيل خلال الإغلاق.

ويحيي الإسرائيليون يومي الاثنين والثلاثاء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي في معارك المختلفة، وتدوي صفارات الإنذار تعبيراً عن "الحزن في كل إسرائيل، مرتين في اليومين"، ثم يتحولون بشكل دراماتيكي يوم الثلاثاء من الحداد إلى الابتهاج والاحتفالات بذكرى "قيام الدولة". (الشرق الأوسط)