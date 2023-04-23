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عربي-دولي

آخر خطوة.. دولٌ تسعى لتوسيع الحظر على الحبوب الأوكرانيّة

Lebanon 24
23-04-2023 | 03:00
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تتطلع دول شرق أوروبا لتوسيع حظر فرضته مؤخراً على المبيعات المحلية من الحبوب الأوكرانية، ليشمل مبيعات زراعية أخرى، من جارتها التي تمزقها الحرب، بما في ذلك زيت دوار الشمس واللحم والبيض والحليب والفاكهة اللينة.
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وذكر وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي، روبرت تيلوس في مقابلة مع إذاعة "آر إم إف إف إم" أنه سيلتقي مع نظرائه الرماني والسلوفاكي والمجري والبلغاري الاثنين، لبحث اتخاذ المزيد من الخطوات، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أمس السبت.
وقال الوزير البولندي إنهم أرسلوا خطاباً إلى المفوضية الأوروبية، يطلبون فيه اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية الأسواق المحلية، بعد أيام من إعطاء الاتحاد الأوروبي موافقته الأولية على حظر محلي للحبوب.
 
وكانت بولندا حظرت من جانب واحد واردات الحبوب، من أوكرانيا هذا الشهر، وسط ضغوط المظاهرات من مزارعيها.
 
وأدت تلك الخطوة إلى إجراء مناقشات حول كيفية الإبقاء على عبور المنتجات الأوكرانية، من دون مخاطر إغراق أسواق أوروبا بتلك البضائع.
 
وتظهر البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن واردات الحبوب الأوكرانية إلى بولندا ارتفعت ثمانية أضعاف لتصل إلى نحو 3 ملايين طن العام الماضي.
 
 
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